Más noticiasTambién se le condena por falsedad mercantil

Confirmada la condena al ex director de una sucursal de Banesto en Zaragoza por apropiación indebida

José Miguel F.F. deberá indemnizar con 567.000 euros al Banco Santander y con casi 200.000 euros a varios clientes de la oficina de Mequinenza, a los que estuvo quitando dinero desde 1995 a 2005.

FACUA.org
Aragón-09/10/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 3 años y 9 meses de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Zaragoza a José Miguel F.F., exdirector de la sucursal de Banesto en Mequinenza (Zaragoza), por delitos continuados de apropiaci&oa

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos