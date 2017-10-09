Confirmada la condena al ex director de una sucursal de Banesto en Zaragoza por apropiación indebida
José Miguel F.F. deberá indemnizar con 567.000 euros al Banco Santander y con casi 200.000 euros a varios clientes de la oficina de Mequinenza, a los que estuvo quitando dinero desde 1995 a 2005.
FACUA.org
Aragón-09/10/2017
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La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 3 años y 9 meses de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Zaragoza a José Miguel F.F., exdirector de la sucursal de Banesto en Mequinenza (Zaragoza), por delitos continuados de apropiaci&oa