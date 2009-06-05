Confirman la expulsión de Ausbanc del Registro de Asociaciones de Consumidores
La ley prohíbe a las organizaciones de consumidores realizar publicidad comercial de empresas. Ausbanc ha recurrido la sentencia.
FACUA.org
España-05/06/2009
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El Juzgado Central Contencioso Administrativo número 3 de la Audiencia Nacional ha confirmado la expulsión de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios y, con ello, la pérdida de l