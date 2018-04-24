Confirman la multa de 180 euros a un conductor de Tussam por "escupir, zarandear y golpear" a una pasajera
La Audiencia Provincia de Sevilla ha ratificado una sentencia previa del Juzgado de Instrucción número seis. La mujer agredida habría intentado detener la salida de un autobús para subir al vehículo.
Europa Press
Sevilla-24/04/2018
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Autobús de Tussam pasando por la Torre del Oro, en Sevilla. | Imagen: flcikr.com/vallausa (CC BY 2.0).
La Audiencia Provincial de Sevilla ha ratificado una sentencia previa del Juzgado de Instrucción número seis, que condena a una multa de 180 euros a un conductor de la sociedad municipal Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam), por haber «escupido, zarandeado» y golpeado a