Consumidores de todo el mundo exigen servicios justos de telefonía móvil
Consumers International publica su Agenda del Consumidor para Servicios de Telefonía móvil Justos en vísperas del Día Mundial de los Derechos del Consumidor.
FACUA.org
Internacional-14/03/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Consumers International (CI), la federación mundial de 250 organizaciones de consumidores y de la que FACUA-Consumidores en Acción es miembro de pleno derecho, ha publicado su Agenda del Consumidor para Servicios de Telefonía Móvil Justos en vísperas del D&iacut