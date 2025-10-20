Consumo abre expediente sancionador a una gran promotora de festivales por irregularidades que FACUA lleva años denunciando
Los fraudes objeto del expediente son prohibir el acceso a los recintos con comida y bebida del exterior, imponer en el recinto el pago con pulseras cashless, quedarse con parte del dinero que sobre y establecer un plazo limitado para solicitarlo.
España-20/10/2025
La Dirección General de Consumo, integrada en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha abierto un expediente sancionador a una gran promotora de festivales de música por posibles prácticas abusivas que FACUA-Consumidores en Acción lleva años denunciando. Se trata de una empr