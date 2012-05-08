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Consumur alerta de la existencia de falsos comerciales de empresas de gas

La organización recomienda extremar la precaución y verificar la información de las promociones.

FACUA.org
Murcia-08/05/2012
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La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios, Consumur, integrada en FACUA-Consumidores en Acción, alerta de la presencia de falsos comerciales de empresas de gas que acuden a domicilios particulares de Murcia con la excusa de ofrecer una mejora en la facturación de los

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