Consumur alerta de la existencia de falsos comerciales de empresas de gas
La organización recomienda extremar la precaución y verificar la información de las promociones.
FACUA.org
Murcia-08/05/2012
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La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios, Consumur, integrada en FACUA-Consumidores en Acción, alerta de la presencia de falsos comerciales de empresas de gas que acuden a domicilios particulares de Murcia con la excusa de ofrecer una mejora en la facturación de los