Consumur muestra su desacuerdo con el plan de Fomento para la solución ferroviaria en la ciudad de Murcia
La organización ha hecho pública su preocupación ante la intención del ministerio de hacer llegar el nuevo corredor ferroviario en superficie a Murcia.
FACUA.org
Murcia-22/01/2014
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Consumur, integrada en FACUA-Consumidores en Acción, considera que la integración urbana del ferrocarril en la ciudad de Murcia pasa por una solución que no suponga barrera arquitectónica alguna y que garantice la integración del ferrocarril en la zona sur de