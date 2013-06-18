Consumur muestra su rechazo ante la posible supresión del servicio ferroviario Murcia-Cartagena
La asociación lamenta la falta de interés del gobierno regional en impulsar un verdadero Plan Integral de Movilidad Sostenible en la Región de Murcia.
FACUA.org
Murcia-18/06/2013
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