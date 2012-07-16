Consumur se suma al Manifiesto en contra de la liberalización de horarios comerciales en la Región de Murcia
Las organizaciones firmantes consideran que la ampliación de horario de los comercios no es la solución para la reactivación del consumo
FACUA.org
Murcia-16/07/2012
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La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios, Consumur, integrada en FACUA-Consumidores en Acción, se ha sumado recientemente al Manifiesto en contra de la liberalización de horarios comerciales en la Región de Murcia, elaborado por la Federación de Empresa