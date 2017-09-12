Correos empeoró los tiempos de entrega y recibió más reclamaciones de los usuarios durante 2016
Competencia advierte de la "tendencia al empeoramiento" en la calidad de los servicios ofrecidos e insta a la sociedad estatal a que adopte "las medidas necesarias" para frenarlo.
FACUA.org
España-12/09/2017
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La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) ha hecho público su informe anual sobre el control y medición de los indicadores de calidad del servicio postal universal (SPU) prestado por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA (Correos) durante el ejerci