Más noticias

Correos es el único operador autorizado para vender sellos en España, según una sentencia del Supremo

El fallo confirma la sanción de 80.000 euros impuesta por Competencia a Asendia Spain por comercializar sus propios franqueos en zonas turísticas.

FACUA.org
España-11/12/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Tribunal Supremo ha fallado que Correos es el único operador postal autorizado a distribuir y comercializar sellos, así como otros signos de franqueo en España, según publica hoy

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos