Correos es el único operador autorizado para vender sellos en España, según una sentencia del Supremo
El fallo confirma la sanción de 80.000 euros impuesta por Competencia a Asendia Spain por comercializar sus propios franqueos en zonas turísticas.
FACUA.org
España-11/12/2015
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Con esta sentencia, el Supremo unifica la doctrina anterior de la Audiencia Nacional sobre el asunto. | Imagen: flickr.com/ofernandezberrios (CC BY 2.0)
El Tribunal Supremo ha fallado que Correos es el único operador postal autorizado a distribuir y comercializar sellos, así como otros signos de franqueo en España, según publica hoy