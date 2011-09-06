¿Cuáles son tus derechos si te cancelan un vuelo por la huelga general en Italia?
Las aerolíneas deben garantizar comida y alojamiento durante la espera. Si el viaje ya no tiene sentido, deben devolver el importe íntegro del billete.
FACUA.org
Europa-06/09/2011
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FACUA-Consumidores en Acción informa que ante las cancelaciones de vuelos con origen o destino en Italia por la huelga general convocada en el país, las aerolíneas están obligadas tanto a devolver el importe íntegro de los billetes a los afectados que lo solici