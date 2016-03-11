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Cuatro campañas machistas compiten por ser elegidas El Peor Anuncio del Año

Se trata de anuncios de Cillit Bang Cal & Brill, el centro comercial Plaza Mar 2 de Alicante, el Mercado Lonja del Barranco de Sevilla y la concesionaria de la publicidad en el Metro de Madrid, JC Decaux.

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España-11/03/2016
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Cuatro campañas machistas compiten por ser elegidas por los consumidores El Peor Anuncio del Año. Se trata de anuncios del producto de limpieza Cillit Bang Cal & Brill, el centro comercial Plaza Mar 2 de Alicante, el Mercado Lonja del Barranco de Sevilla y la concesionaria de la publicidad en

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