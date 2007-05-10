Cultura facilitará al acceso de los ciudadanos a los documentos conservados en archivos a través del portal Pares
Carmen Calvo destaca la necesidad de una Ley de Archivos "cuanto antes mejor" para actualizar una legislación "centenaria y obsoleta".
FACUA.org
España-10/05/2007
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El Ministerio de Cultura facilitará el acceso de los ciudadanos a los documentos conservados en los archivos públicos y privados a través del Portal de Archivos Españoles (Pares), una iniciativa presentada hoy por la titular de este departamento, Carmen Calvo, y