Cultura pide a Interior que investigue la reventa de entradas en el concierto de U2
Afirma que hay indicios de reventa abusiva y quiere averiguar si se ha automatizado a través de máquinas informáticas la compra, sin dar la posibilidad de adquirirlas a los usuarios.
FACUA.org / Europa Press
España-31/01/2018
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El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, dirigido por Íñigo Méndez de Vigo, ha solicitado al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que investigue lo ocurrido con la venta de entradas para los conciertos de U2 el pasado viern