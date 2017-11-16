De la camiseta al coche fantasma: FACUA pide al Córdoba CF que informe del resultado de su nuevo concurso
El club de fútbol debía haber celebrado el sorteo el pasado día 16 de agosto. Tres meses después, siguen sin ni anunciar al ganador. La asociación vuelve a criticar la falta de transparencia de la entidad.
FACUA.org
Córdoba-16/11/2017
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FACUA Córdoba vuelve a denunciar la falta de transparencia del Córdoba CF en relación a un nuevo concurso que puso en marcha el pasado verano entre sus aficionados y en el que se sorteaba un coche. Tres meses después de cerrar el plazo para participar, nada se sabe del