Más noticiasFestival de cine de Nueva York

De Niro da marcha atrás y no proyectará la película contra las vacunas en Tribeca

El intérprete tenía intención de proyectar el documental "para crear debate" sobre las causas del autismo en los niños, una enfermedad que, según ha desvelado también el actor, padece uno de sus hijos.

Europa Press
América-29/03/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El actor Robert De Niro ha anunciado a través de un comunicado que no se exhibirá en el festival cinematográfico de Tribeca un documental en contra de la vacunación infantil, tras las críticas recibidas después de defender su proyec

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos