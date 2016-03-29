De Niro da marcha atrás y no proyectará la película contra las vacunas en Tribeca
El intérprete tenía intención de proyectar el documental "para crear debate" sobre las causas del autismo en los niños, una enfermedad que, según ha desvelado también el actor, padece uno de sus hijos.
Europa Press
América-29/03/2016
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De Niro retira del Tribeca una cinta que relaciona vacunas y autismo. | flickr.com/siebbi (CC BY 2.0)
El actor Robert De Niro ha anunciado a través de un comunicado que no se exhibirá en el festival cinematográfico de Tribeca un documental en contra de la vacunación infantil, tras las críticas recibidas después de defender su proyec