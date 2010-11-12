Decretado el embargo preventivo de bienes para Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual
La cuantía sería suficiente para cubrir el déficit patrimonial de Viajes Marsans, que asciende a 417,36 millones de euros.
FACUA.org
España-12/11/2010
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El Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid ha decretado el embargo «preventivo» de bienes de los empresarios Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual en cuantía suficiente para cubrir el déficit patrimonial de Viajes Marsans, que asciende a