Demanda colectiva en EEUU para evitar el uso comercial de las fotos subidas a Instagram
Aunque Instagram dio marcha atrás en su anuncio de que podría vender las fotos de sus usuarios, los demandantes dudan de la sinceridad de la red propiedad de Facebook.
FACUA.org
América-25/12/2012
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Varios usuarios han presentado una demanda colectiva contra Instagram ante un tribunal federal de EEUU para impedir el uso comercial de imágenes alojadas en Facebook, algo que los demandantes consideran una violación de sus derechos de propiedad.
El bufete Finkelstein y Krins