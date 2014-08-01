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Denuncia a El Corte Inglés por obligarla ilegalmente a desnudarse tras una falsa acusación de robo

Mostró sus bolsillos sin prenda alguna, pero la llevaron a un cuarto donde la obligaron a desnudarse sin presencia policial, como establece la normativa vigente.

FACUA.org
Castilla y León-01/08/2014
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Una salmantina ha denunciado ante la Policía Nacional las presuntas vejaciones sufridas en El Corte Inglés tras ser acusada falsamente de robo, según informa el diario

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