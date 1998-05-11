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Denuncia contra Cruzcampo y el Ayuntamiento de Sevilla por vulneración de la Ley de Drogas

Con éstas son ya diecisiete las denuncias presentadas ante incumplimientos de las restricciones publicitarias establecidas en la Ley.

FACUA.org
Sevilla-11/05/1998
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La Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla (ACUS-FACUA) ha presentado dos denuncias ante la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía contra la empresa cervecera Cruzcampo y contra el Ayuntamiento de Sevilla por vulneración de la Ley andaluza de

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