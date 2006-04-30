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Denunciadas las suministradoras de agua de Murcia y Lorca por aplicación ilegal de tarifas

En lugar de aplicar a cada metro cúbico el precio correspondiente al bloque tarifario donde se han consumido, se facturan todos al del mayor de los bloques alcanzados.

FACUA.org
Murcia-30/04/2006
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FACUA Murcia ha presentado sendos recursos contencioso-administrativos contra las órdenes dela Consejería de Turismo, Comercio y Consumo por la que se aprueban las nuevas tarifas de agua de los municipios de Murcia y Lorca.

Los ayuntamientos de estas localidades tienen un si

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