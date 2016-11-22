Denuncian a la casa de apuestas Bet365 por cancelar cuentas de usuarios con grandes ganancias
Mientras los 228 afectados defienden que dicha limitación es abusiva, la empresa justifica la criba asegurando que su potestad de limitar perfiles es reconocida por cada usuario al registrarse en la web.
FACUA.org
España-22/11/2016
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Más de 200 usuarios han denunciado a la casa de apuestas por internet Bet365 tras decidir ésta suspender sus cuentas debido a las altas ganancias que habían registrado jugando en la página web.
Según informa