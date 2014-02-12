Más noticiasHan presentado un escrito ante la Fiscalía

Denuncian a un banco por quedarse con parte de una ayuda a la dependencia de un niño

La entidad descuenta cada mes 50 euros del importe que el menor percibe por padecer una discapacidad del 33% en una cuenta a su nombre para cobrar un crédito solicitado por sus padres.

FACUA.org
Sevilla-12/02/2014
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Los padres de un niño discapacitado de seis años han denunciado ante la Fiscalía de Sevilla a una entidad bancaria por cobrar a cargo de la prestación que reciben para el menor por la Ley de Dependencia los plazos de un microcrédito, según informa EFE

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