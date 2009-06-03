Denuncian la venta "incontrolada" de gafas graduadas premontadas "de baja calidad óptica"
El Colegio de Ópticos de Andalucía advierte que pueden producir "trastornos en el sistema visual".
FACUA.org
Andalucía-03/06/2009
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El Colegio de Ópticos de Andalucía ha advertido de la venta «incontrolada» de gafas graduadas premontadas, las cuáles se caracterizan por usar lentes oftálmicas «de baja calidad óptica» que pueden producir «trastornos en el sistema visual» del usua