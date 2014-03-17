Desarticulada una macro red de falsos instaladores de gas que estafó a cerca de 2.000 personas
Acudían a domicilios de personas especialmente vulnerables y las amenazaban con cortar el suministro o importantes multas si se negaban a una revisión que calificaban como obligatoria.
FACUA.org
España-17/03/2014
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La Policía Nacional han desarticulado la principal trama criminal dedicada a la conocida como «estafa de los revisores del gas», en una operación en la que han sido detenidos los doce creadores de un entramado de sesenta empresas que engañaron a cerca de 2.000 person