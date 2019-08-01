Descubren un 'malware' para Android que envía SMS maliciosos a los contactos de sus víctimas
La compañía de ciberseguridad ESET ha informado de que este 'ransomware' llega al usuario mediante un enlace malicioso en un mensaje de texto que, si se pincha sobre él, lleva a su archivo de instalación.
Europa Press
Internacional-01/08/2019
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Un programa malicioso de tipo ransomware para Android envía SMS con enlaces maliciosos a los contactos de sus víctimas, como ha descubierto la compañía de ciberseguridad ESET, que ha advertido, además, de que se trata de una campaña dirigida por