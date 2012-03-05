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Desde este martes, los consumidores podrán votar a La Peor Empresa, El Peor Anuncio y La Peor Práctica Empresarial del Año

Los nominados a El Peor Anuncio del Año son campañas de Danone, Apple, Endesa, Metro de Madrid y Movistar.

FACUA.org
España-05/03/2012
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Desde este martes 6 de marzo, los consumidores españoles podrán votar a La Peor Empresa, El Peor Anuncio y La Peor Práctica Empresarial del Año.

A las 11.30 horas, FACUA-Consumidores en Acción presentará en rueda de prensa la lista completa de nom

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