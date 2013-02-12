Nuestras accionesLa compañía, condenada a pagar a la asociación las costas del procedimiento

Desestiman otra demanda de Ryanair contra FACUA por criticar sus irregularidades

"No sólo están en juego los constantes fraudes económicos o atentados contra la dignidad de los usuarios que comete la compañía, sino las vidas de sus pasajeros", denunció la asociación ante los incidentes del verano.

FACUA.org
España-12/02/2013
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La titular del Juzgado de Primera Instancia número 16 de Sevilla ha desestimado la demanda formulada por Ryanair contra FACUA-Consumidores en Acción al considerar que sus críticas por los incidentes ocurridos el pasado verano no vulneran su derecho al honor. La sentencia cond

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