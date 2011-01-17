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Desmantelada una red dedicada al uso fraudulento de tarjetas de crédito

Los detenidos efectuaron operaciones de compra a través de Internet por un importe de 6.200 euros, aproximadamente.

FACUA.org
España-17/01/2011
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Agentes del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría Provincial de Córdoba han culminado una investigación por Estafa y Blanqueo de Capitales, logrando la detención de un hombre de nacionalidad española y una mujer de nacionalidad húngara como pr

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