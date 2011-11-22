Desmantelada una red que interceptaba las peticiones DNS para mostrar publicidad
Los acusados se beneficiaban de un 'malware' para enviar fraudulentamente a los usuarios a sitios por los que los estafadores percibían dinero.
FACUA.org
Internacional-22/11/2011
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La operación bautizada por el FBI como Click Fantasma ha acabado con la detención de seis ciudadanos estonios y uno ruso, acusados de beneficiarse desde el 2007 de un malware que intercepta las peticiones DNS para enviar fraudulentamente a los usuarios a sitio