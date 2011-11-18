Destapan una estafa millonaria sobre la salida a bolsa de compañías 'online'
Los estafadores hacían creer que poseían acciones de grandes empresas como Facebook, Twitter, Zynga y Groupon para captar inversores.
FACUA.org
América-18/11/2011
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Un grupo de estafadores ha aprovechado las expectativas generadas por la posible salida a bolsa de Facebook y otras empresas de Internet para obtener un botín millonario, según ha informado la autoridad de los mercados estadounidenses SEC y la fiscalía del E