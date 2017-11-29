Detectada una vulnerabilidad en los Mac que permite iniciar sesión como administrador sin contraseña
El desarrollador turco Lemi Orhan Ergin, creador de la firma Software Crafstman, ha alertado en varios tuits a la compañía Apple del grave fallo de seguridad en el sistema operativo macOS High Sierra.
Europa Press
Internacional-29/11/2017
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La compañía tecnológica Apple se encuentra trabajando en la solución a una vulnerabilidad detectada en macOS High Sierra, la última versión de su sistema operativo de sobremesa, a través de la que cualquier persona podría iniciar sesió