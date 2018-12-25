Detectan avellana no declarada en galletas recubiertas de chocolate y praliné marca El Rosal, avisa FACUA
La Aecosan ha tenido conocimiento mediante una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Cataluña. Se trata de varios lotes del envase de 15 unidades.
FACUA.org
España-25/12/2018
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de que la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) ha detectado avellana no declarada en las galletas recubiertas de chocolate y praliné (Arrugats de xocolata i praliné) de la marca El