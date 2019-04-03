Detectan sésamo no declarado en dos lotes de hummus de la marca danesa Nicolas Vahé, alerta FACUA
La Aecosan informa de que los envases afectados son los purés de garbanzos con zanahoria y eneldo con fecha de consumo preferente de 14, 18 y 23 de mayo; y los de remolacha y pistachos del 15 y 23 de mayo.
FACUA.org
España-03/04/2019
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Imagen: housedoctor.com
FACUA-Consumidores en Acción alerta de que la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) ha detectado sésamo no declarado en envases de hummus de la marca danesa Nicolas Vahé. En concreto, son los purés de garbanzos con