Detectan una nueva campaña que hackea las cuentas de WhatsApp sin necesidad de robar contraseñas o duplicar la SIM
Este tipo de ataque, denominado GhostPairing, comienza con un mensaje que la víctima recibe de uno de sus contactos donde le informa de que ha encontrado una fotografía en la que aparece y le comparte un enlace para que pueda comprobarlo.
Europa Press
España-02/01/2026
Una nueva campaña logra hacerse con el control de las cuentas de WhatApp mediante un ataque denominado GhostPairing, en el que el propio usuario realiza la vinculación fraudulenta con un navegador controlado por el ciberdelincuente.
GhostPairing comienza con un mensaje que la víctima r