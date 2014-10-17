Detenida por apropiarse de 93.000 euros de clientes de una agencia de viajes de Gines
Se le imputan varios delitos de estafa y uso fraudulento de tarjeta de crédito. La investigación sigue abierta y no se descarta que existan más clientes afectados.
Europa Press
Sevilla-17/10/2014
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La Guardia Civil de Gines (Sevilla) ha detenido a una empleada de una agencia de viajes de la localidad, identificada como D.R.M. y vecina de Camas, por estafar a los clientes de la agencia más de 93.000 euros, de manera que se le imputan varios delitos de estafa y uso fra