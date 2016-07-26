Detenidas 24 personas por estafar a usuarios con hasta 237 falsos anuncios de pisos turísticos
Policía Nacional y Guardia Civil han desarticulado una banda radicada en Barcelona pero que actuaba en Tarragona, Madrid y Murcia, donde contaban con intermediarios. El cabecilla ha sido arrestado en Bélgica.
FACUA.org
España-26/07/2016
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Policía Nacional y Guardia Civil han desarticulado una banda radicada en Barcelona que se dedicaba a cometer estafas mediante falsos anuncios de alquiler de viviendas en zonas de turismo que publicaba enInternet. En una operación c