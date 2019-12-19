Detenidos en Burgos los dueños de dos residencias por estafar 3 millones a los ancianos
Aprovechándose de su deterioro físico y cognitivo, utilizaban a las víctimas como administradoras de sociedades a través de las cuales se hacían con sus bienes sin dejar rastro.
FACUA.org / Europa Press
Castilla y León-19/12/2019
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Imagen: Policía Nacional.
Agentes de la Policía Nacional de Burgos, en colaboración con la Agencia Tributaria, han detenido a dos personas propietarias de dos residencias de ancianos por estafar a sus usuarios sus bienes, según ha señalado este miércoles la delegada del Gobierno en Casti