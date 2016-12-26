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Deutsche Bank pagará 6.896 millones para zanjar el caso de las hipotecas basura en EEUU

El banco alemán dispondrá casi 4.000 millones de euros para modificar las condiciones de los préstamos de los consumidores afectados.

Europa Press
Internacional-26/12/2016
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Deutsche Bank, el mayor banco de Alemania, ha llegado a un principio de acuerdo con el Departamento de Justicia de EEUU (DoJ) para zanjar mediante el pago de 7.200 millones de dólares (6.896 millones de euros) las reclamaciones civiles en relación con la emisión y la suscripc

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