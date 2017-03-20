DHL, multada: se negó a entregar un envío si el usuario no pagaba el doble del precio y lo devolvió roto
Tras la denuncia de FACUA, la Junta ha multado a la empresa por facturar un servicio no prestado: Primero cobró 157 euros, luego pidió 138 euros para la aduana y finalmente cobró 38 euros más por devolverlo.
FACUA.org
España-20/03/2017
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