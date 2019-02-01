Dia retira 24.576 latas de sardinas en aceite de oliva ante un posible defecto de esterilización
El lote afectado es el 2694L, fabricado por Cofisa, con fecha de caducidad de 2023.
FACUA.org / Europa Press
España-01/02/2019
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La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) ha alertado de que la empresa Grupo Dia ha procedido a la retirada de un lote de 24.576 latas de sardinas en aceite de oliva en conserva, marca Día.
FACUA advierte de que el lote afectado es 26