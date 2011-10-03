Dinamarca aplica un impuesto a los alimentos con grasas
Desde el pasado fin de semana, los daneses pagan hasta 33 céntimos más por cada paquete de mantequilla para tratar de reducir las tasas de obesidad y de enfermedades cardiovasculares.
FACUA.org
Europa-03/10/2011
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Dinamarca ha tomado una medida pionera y se ha convertido en el primer país del mundo en imponer un impuesto adicional a los productos que contengan grasas saturadas perjudiciales, tales como la mantequilla y las patatas de bolsa.
Desde el pasado fin de semana, los daneses que quier