Diversas organizaciones sociales se unen para impulsar el Observatorio de Desigualdad de Andalucía
El objetivo de este espacio es intercambiar estudios y análisis para proponer medidas contra la desigualdad desde la defensa de los derechos.
FACUA.org
Andalucía-08/03/2016
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Fotografía tomada durante la celebración de las jornadas para impulsar la creación del Observatorio de Desigualdad de Andalucía. | Imagen: Oxfam Intermón.
Diversas organizaciones sociales, entre ellas FACUA Andalucía, así como investigadores de universidades de Andalucía se han unido para impulsar el Observatorio de Desigualdad de Andalucía, que ha sido presentado en Sevilla este lunes 7 de marzo en el marco de unas jorn