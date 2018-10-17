Doce personas afectadas de hepatitis A tras comer en un establecimiento La Tagliatella de Alicante
La Consejería de Sanidad valenciana también ha confirmado casos aislados de la enfermedad entre los empleados del restaurante.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-17/10/2018
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La Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana ha informado de un brote de hepatitis A en un restaurante de la cadena La Tagliatella situado en Finestrat, Alicante, y que ha afectado a doce personas. La Administración ha activado el protocolo de seguridad y el local permanece c