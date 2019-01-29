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Documentos de Facebook revelan que permitía a menores gastar dinero en juegos sin permiso de los padres

La red social almacenaba los datos de las tarjetas de crédito sin su consentimiento y no requería ningún tipo de verificación para realizar las compras.

Europa Press
Internacional-29/01/2019
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Facebook ha permitido durante años que los niños gastasen dinero sin autorización de los padres en los juegos de su plataforma, según recogen los documentos internos de la multinacional hechos públicos a petición de la organización sin ánimo

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