Dos años de cárcel por timar a doce jóvenes con un falso viaje de fin de curso a Magaluf
Estos alumnos pagaron casi 4.700 euros entre todos. El condenado, que se hizo pasar por un representante de la agencia Viajes Azul Marino, les ofertaba una semana de fiesta por 395 euros y un bono de discotecas por 100.
FACUA.org
Madrid-23/04/2018
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La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado una condena de dos años de prisión para un hombre que consiguió que doce alumnos de un instituto de la capital le pagaran casi 4.700 euros por un viaje de fin de curso que nunca llegó a producirse a la localidad de Magalu