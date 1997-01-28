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Dos asociaciones de mujeres piden la retirada de un anuncio de Prenatal

En él aparecen dos grandes pechos y el eslogan "Detrás de una gran persona siempre hay una gran mujer".

FACUA.org
España-28/01/1997
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La Federación de Mujeres Progresistas (FMP) y de La Federación Regional de Asociaciones de Mujeres Progresistas por la Igualdad (Framppi) de Madrid han solicitado al Observatorio de la Publicidad la retirada de la campaña publicitaria de Prenatal en la que se ve unos senos fe

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