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Dos vuelos de Ryanair estuvieron en riesgo de colisionar cerca de Pamplona a inicios de octubre

La Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil está investigando los hechos.

FACUA.org
España-29/10/2018
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Dos aviones de Ryanair, uno que cubría la ruta entre Santiago y Palma de Mallorca y otro que volaba desde Sevilla a Toulouse, estuvieron en riesgo de colisionar en vuelo cerca de Pamplona a inicios de este mes de octubre.

Así lo indica el informe preliminar realizado por la C

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