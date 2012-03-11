Dura competencia entre Bankia, CAM, Movistar, Vodafone y Ryanair por ser elegidas La Peor Empresa del Año
Las votaciones están encabezadas por dos empresas del mismo sector, igualadas de momento con el 22% cada una. A la cola, una firma que todavía puede ganar, porque acumula el 16%.
FACUA.org
España-11/03/2012
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La tercera edición de los premios a La Peor Empresa del Año está siendo, con diferencia, la más reñida hasta ahora. A cuatro días de finalizar las votaciones de los consumidores en la web FACUA.org/lapeorempresa